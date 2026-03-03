Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve doğu kesimleri için yağış, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısında bulundu. İç ve doğu bölgelerde don, Marmara ile batı kesimlerde ise sis bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Mart 2026 Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken; akşam saatlerinden sonra Karadeniz genelinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, ayrıca Kayseri ve Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Diğer bölgelerde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bildirildi.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Marmara ile iç ve batı bölgelerde sis ve pus görülebileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı risk bulunduğunu duyururken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.