Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin kaza riski yüksek noktalarında yapay zeka destekli yeni nesil radar cihazlarıyla gece denetimlerine başladı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - D-655 Karayolu'nun Akçakoca istikameti Beyciler mevkisinde gerçekleştirilen ilk uygulamada, hız sınırını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Hız sınırının 70 kilometre olduğu güzergahta yapılan denetimlerde, yapay zeka destekli radar cihazları tarafından tespit edilen 27 araca toplamda yaklaşık 470 bin TL idari para cezası kesildi.

Tespit edilen ihlallerin, sisteme entegre yapay zeka algoritması sayesinde anında e-Devlet üzerinden araç sahiplerine tebliğ edildiği öğrenildi.

24 SAAT KESİNTİSİZ DENETİM

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yeni nesil gece radar cihazlarının 24 saat kesintisiz görev yapabildiği vurgulandı. Açıklamada, denetimlerin temel amacının ceza kesmek değil, can ve mal kayıplarının önüne geçmek olduğu belirtilerek, 'Trafik kazalarının yoğun olduğu noktalarda güvenliği sağlamak amacıyla gece radar uygulamalarımız sürecektir. Kurallar korkutmak için değil, korumak içindir. Tüm sürücülerimizi 'Hızını azalt, ömrünü uzat' mottosuyla kurallara uymaya davet ediyoruz.' denildi.

Yetkililer, söz konusu uygulamanın iki nokta arasındaki ortalama hız tespiti değil, hız sınırının ihlal edildiği anı kapsayan anlık radar ölçümü olduğunu hatırlattı.