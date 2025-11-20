Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22-23 Kasım tarihlerinde Johannesburg'daki 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

Duran, paylaşımında Zirve'nin 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana temasıyla gerçekleştirileceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli oturumlarda hitaplarda bulunacağını kaydetti.

Erdoğan'ın temasları kapsamında Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere, diğer G20 liderleri ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle de görüşmeler yapmasının öngörüldüğü aktarıldı.