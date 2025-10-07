Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda farklı alanda uzman isimler söyleşilerine devam ediyor. Kocaeli Kongre Merkezi'nde kitapseverlerin yoğun ilgisi ile devam eden fuarda Gazeteci Yazar Zafer Şahin, 'Yeni Dünya Düzeni ve Yeni Medya' adlı söyleşisinde, 'Yeni medya koçbaşı gibi kullanılıyor' ifadesini kullandı.

KOCAELİ (İGFA) - Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda olmaktan ve kalabalık bir kitleye hitap etmekten çok memnun olduğunu belirten Gazeteci Yazar Zafer Şahin, 'Yeni Dünya Düzeni ve Yeni Medya Düzeni' aslında birbiriyle bağlı olgular.

'Yeni Dünya Düzenini' gerçekleştirmek isteyenler yani dünyanın önümüzdeki 100 yılına damga vurmak isteyenler, bunun için adeta bir koçbaşı olarak yeni medyayı kullanıyorlar. Artık geleneksel medya araçlarının eskisi kadar önem arz etmiyor çünkü artık herkesin elinde kendi medyası var. Dijital medyanın bu kadar koşar adım geliştiği bir devir de geleneksel medyanın önemi biraz daha düştü ama hakkını verelim hala Türkiye'de ve dünyada, doğru, manipülatif olmayan, algıya yer vermeyen bilgiyi edinmek istiyorsanız yine geleneksel kitle iletişim araçlarına bakmak zorundasınız' dedi.

'DİJİTAL MEDYAKİ BİLGİLERİN YÜZDE 38'İ YALAN'

Konuşmasına devam eden Şahin, 'Bu yeni dünya düzenini yani gücü, parayı, ticareti ele geçirmeye çalışanlar, yeni medyayı kullanıyorlar. Şimdi dijital platformları ele alalım. Facebook, İnstagram, Google: Bunlar artık eski dünyanın dev büyük şirketlerin bütçesinin çok çok ötesindeler. Bunlar çok büyük yapılar ve dünyada dijital platformlardan servis edilen verinin yüzde 85'i beş tane ülkeden çıkıyor. Başka çarpıcı bir bilgi, dijital medya platformlarında paylaşılan bilgilerin yüzde 38'i yalan. Bu şunu gösteriyor insanlık çok büyük bir risk altındadır' ifadelerini kullandı.