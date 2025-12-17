Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında kent genelinde hayata geçirdiği projelerle altyapıdan sosyal hizmetlere, çevreden spora kadar birçok alanda önemli yatırımlara imza attı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de Osmangazi Mahallesi Spor Tesisleri'nde kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Futbol sahasının çim zemin kaplaması yenilenirken, basketbol sahasının zemin kaplaması ve çevre çitleri elden geçirildi. Soyunma odalarında da bakım ve onarım çalışmaları yapılarak tesisler modern bir görünüme kavuşturuldu.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına da hız veren Büyükşehir Belediyesi, Batıkent İtfaiye Binası çatısına 63 kW kapasiteli Güneş Enerjisi Sistemi (GES) kurulumunu tamamladı. Ayrıca Makine İkmal Binası çatısına 151 kW kapasiteli GES kurulumu çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bu projelerle kamuda enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

HAYVAN PAZARI VE BAKIMEVİ ÇALIŞMALARI

Hayvan Pazarı bölgesinde Kurban Bayramı öncesi açık kesim alanları oluşturuldu, hayvan yetiştiricilerinin daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi amacıyla 3 adet padok inşa edildi. Padoklar, Kurban Hizmetleri Komisyonu kararınca bayramdan 15 gün önce hizmete girerek bayram süresince vatandaşlara hizmet verdi.

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik önemli bir yatırım olan Hayvan Bakımevi Yapım İşi ise tamamlanma aşamasına geldi. Proje kapsamında idari bina, kedi bakım binası, operasyon alanları, mama hazırlama binası, karantina ve sahiplendirme alanları ile açık alanlar yer alıyor.

SOSYAL HİZMETLER VE HALK ODAKLI PROJELER

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Hacıalibey Mahallesi Ferahiye Sokak'ta yapımı tamamlanan Kent Lokantası, Haziran 2025 itibarıyla yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Halk Et Market ise tadilat çalışmalarının ardından Eylül ayında Kurtuluş Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Sarıcakaya'da belediyeye ait hizmet binası, ESMEK kapsamında kullanılmak üzere bakım, onarım ve tadilattan geçirilerek Aralık ayında hizmete alındı. Beylikova İlçesi'nde bulunan açık yüzme havuzunda ise kaydıraklar ve soyunma odaları yenilenerek tesis modern hale getirildi.

AFET, PAZAR YERİ VE LOJİSTİK YATIRIMLARI

Afetlere hazırlık kapsamında yapımı süren Afet Malzemeleri Depo Binası, 5 bin 540 metrekare kapalı alana sahip olacak. Yüzde 70'i tamamlanan proje; lojistik depolama, arama kurtarma ekipmanları, soğuk hava depoları ve gıda hazırlık alanlarıyla afet anlarında koordinasyon merkezi olarak hizmet verecek.

Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'nin inşaatına 2 Haziran 2025'te başlandı. Proje tamamlandığında 216 pazar tezgâhı, 27 balıkçı dükkânı, 17 şarküteri ve 143 araçlık otopark alanı vatandaşların hizmetine sunulacak. Yaş Sebze Meyve Hali'nde, esnafın daha konforlu hizmet alabilmesi için hal binası çatısı iyileştirme çalışması yapıldı. Ayrıca Yaş Sebze Meyve Hali'nde ise esnaf ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesis yapım çalışmaları sürüyor.

İnönü ve Günyüzü ilçelerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İtfaiye binalarının tadilat, bakım ve onarım çalışmaları 2025 yılı içinde tamamlandı.