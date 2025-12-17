Geniş bir coğrafyada çalışmalar gerçekleştiren Milas Belediyesi, vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için araç filosunu güçlendiriyor. Bir yandan belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu araçları bünyesine katan Milas Belediyesi bir yandan da hibe destekleriyle gücüne güç katıyor.

MUĞLA (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyelerin hizmet kapasitelerini artırmak, acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen araç teslim törenleri Ankara'da gerçekleşti.

Çankaya Belediyesi yerleşkesinde gerçekleştirilen törenle Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Milas Belediyesi'ne 1 adet paletli ekskavatör hibe edildi.

Törene katılan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer'den sembolik anahtarı teslim aldı. Araç, ilçemize gelmesiyle birlikte çalışma yapılması gereken ve ihtiyaç duyulan alanlarda hızla hizmet vermeye başlayacak.

Araç teslim töreninin ardından konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Türkiye Belediyeler Birliğimiz tarafından Belediyemize hibe olarak verilen paletli ekskavatörü Ankara'da düzenlenen teslim töreniyle ilçemize kazandırdık. İlçemizin ihtiyacı olan kepçemizin gelmesine vesile olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum. Bünyemize kattığımız yeni araçlarımızla 132 mahallemizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri hızla gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımız şimdiden tüm Milaslılara hayırlı uğurlu olsun' dedi.