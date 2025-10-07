Denizli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay Buldan ilçesine bağlı Bostanyeri ve Bölmekaya mahallelerinde meydana gelen orman yangını felaketinin ardından üreticilerin yaralarını sarmak için önemli bir destek sundu.

DENİZLİ (İGFA) - Yangından etkilenen üreticilerin yem zararlarının giderilmesine katkı sağlamak, hayvansal üretimin sürekliliğini temin etmek ve bölge ekonomisini yeniden canlandırmak amacıyla üreticilere yem ve saman desteği sağlandı.

BÜYÜKŞEHİR, ÜRETİCİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR



Bu kapsamda Bostanyeri Mahallesi'nde bulunan 7 işletme ile Bölmekaya Mahallesi'nde bulunan 1 işletme olmak üzere toplam 8 işletmeye, yangın nedeniyle zarar gören hayvan yemleri ve samanların telafisi amacıyla 14 bin 920 kilogram arpa flake yem ve 30 bin 750 kilogram saman desteği verildi.



'ÜRETENİN HER ZAMAN YANINDAYIZ'



Buldan ilçesinde düzenlenen yem ve saman dağıtım programına Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yücel Arazsu, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Başkanvekili Ali Marım, yaşanan yangın felaketinin ardından üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Marım, 'Acımız çok büyük. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun bir felsefesi var. Toprakla, tarımla, hayvancılıkla uğraşan kim varsa, onların yanında olmak, her türlü desteği vermek. Bu destekler elbette acılarınızı dindirmiyor ama moral olmasını, katkı sağlamasını diliyoruz. Üretenin her zaman yanındayız' dedi.



'TEK GAYEMİZ SİZLERE HİZMET ETMEK'

Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak ise yaşanan yangının büyük bir felaket olduğunu belirterek, 'Bu süreçte herkes elinden geleni yaptı. Bizim amacımız sizlerin yaralarını sarmak. İlçe belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanındayız. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tek gayemiz sizlere hizmet etmek' diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yücel Arazsu da, orman yangınında çiftçilerin gördüğü zararın bir nebze de olsa azaltmak için gayret ettiklerini ifade ederek, 'Her zaman Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz' dedi.