İzocam, 60. kuruluş yılında TEMA Vakfı aracılığıyla 'İzocam 60. Yıl Hatıra Ormanı'nı oluşturuyor. 'Biz Geleceğiz' mottosuyla sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarını sürdüren İzocam, proje kapsamında bayilerinin de gönüllü desteğiyle 22.000 fidanı toprakla buluşturmaya hazırlanıyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Kuruluşunun 60. yılında 'Biz Geleceğiz' mottosuyla geleceği şekillendirme vizyonuna vurgu yapan İzocam, çevreye ve topluma katkı sunan anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

İzocam, TEMA Vakfı aracılığıyla Gaziantep Yeniceli Ağaçlandırma Sahası'nda 'İzocam 60. Yıl Hatıra Ormanı'nı oluşturuyor. Proje kapsamında bayilerinin de gönüllü desteğiyle bağışlanan ve toprakla buluşturulacak 22.000 fidanla doğanın iyileşmesine katkı sağlayan, toprağı ve yaşamı koruyan sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulması hedefleniyor.

'İzocam 60. Yıl Hatıra Ormanı' projesinin kurumsal değerlerinin doğal bir yansıması olduğunu ifade eden İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, 'Türkiye'yi 60 yıl önce çevre dostu ve sağlıklı yalıtımla tanıştıran lider marka İzocam olarak yapımında geri dönüşümlü malzemelerin de kullanıldığı, insan sağlığına zarar vermediği ve çevre dostu olduğu kanıtlanmış ürünlerimizle sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamaktayız. Kuruluş amacımızın temelinde enerji verimliliği ve çevresel sorumluluk yer almaktadır. Bugün yalnızca ürünlerimizle değil, toplumsal katkı sağlayan projelerimizle de sürdürülebilir bir dünya için çalışmaktayız. TEMA Vakfı aracılığıyla oluşturacağımız 'İzocam 60. Yıl Hatıra Ormanı' da geleceğe bırakmak istediğimiz olumlu etkinin yansımasıdır. Bu proje ile toprakla buluşturacağımız her bir fidanı, sürdürülebilir yarınlara olan sorumluluğumuzun ve katkımızın değerli bir simgesi olarak görmekteyiz' diye konuştu.

SOMUT ADIMLARLA, GELECEĞE KALICI ETKİ SAĞLIYOR

İzocam, 60 yıllık yolculuğu boyunca çevreye duyarlı üretim yaklaşımını istikrarlı bir şekilde geliştirmeyi sürdürüyor. Şirket, ürünlerinde geri dönüştürülmüş ham madde kullanım oranını artırmaya, atık oluşumunu azaltmaya, enerji tüketimini ve karbon ayak izini düşürmeye yönelik yatırımlarına devam ederken, üretim süreçlerini döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda yeniden yapılandırıyor.

Bu kapsamda İzocam, sadece sektöründe yenilikçi ürün ve çözümler sunmakla kalmayıp, iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atan öncü şirketler arasında yer alıyor. 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyon hedefini, 2030'a kadar su tüketimini yüzde 50 azaltmayı ve geri dönüştürülemeyen atıkları sıfıra indirmeyi taahhüt eden İzocam, bunun yanında, kadın istihdamını artırmaya, fırsat eşitliği ve kapsayıcılığı desteklemeye yönelik projeleriyle de toplumsal katkı yaratıyor. 'Bugünlere Yalıtım, Sürdürülebilir Yarınlara Yatırım' anlayışıyla hareket eden İzocam, yalnızca üretim süreçlerinde değil, ürünlerinin tüm yaşam döngüsünde enerji verimliliğini ve karbon azaltımını odağına alıyor. 'İzocam 60. Yıl Hatıra Ormanı' projesi de firmanın bu yolculuğun önemli kilometre taşlarından biri olarak konumlanıyor.

İzocam kuruluşunun 60'ıncı yılında Türkiye yalıtım sektöründe öncü bir adım daha atarak 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu da yayımladı.

Global Reporting Initiative (GRI) standartlarına uyumlu hazırlanan rapor, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansını şeffaf biçimde ortaya koyarak sektörde bir ilke imza attı. Sürdürülebilirliği yalnızca bir strateji değil, kurumsal kimliğin temel taşı olarak gören İzocam, yayınladığı raporda; iş sağlığı ve güvenliği, ürün kalitesi ve güvenliği, müşteri memnuniyeti, iş etiği, enerji yönetimi ve yenilenebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamaları ve çalışan memnuniyeti başlıklarına 'çok yüksek öncelikli' olarak yer verdi. Gerek ülkemiz gerekse yalıtım sektörü için önemli bir katkı olarak nitelendirilen raporu, sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda her yıl yayımlamayı planlayan İzocam, ulusal ve uluslararası raporlama standartlarını dikkate alarak formatını sürekli güncelleyeceği bu raporu, paydaşları ile şeffaf bir biçimde paylaşmaya devam edecek.