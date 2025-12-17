Bursa Büyükşehir Belediyesi, çalışanları adına 15 bin 28 fidan dikerek çocuklara daha yeşil bir Bursa bırakma hedefiyle 'Hatıra Ormanı' oluşturdu.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil kimliğini güçlendirmek ve doğayı yeniden canlandırmak amacıyla belediye ve iştiraklerinde görev yapan 15 bin 28 çalışan adına 'Hatıra Ormanı' oluşturdu. Bu kapsamda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çevre ve iklim değişikliği risklerine dikkat çekti.

Gerçekleştirilen fidan dikiminde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dikilen her bir fidanın bu kurumda emek veren siz çalışma arkadaşlarımızın, yol ve hizmet arkadaşlarımızın doğaya bıraktığı kalıcı bir iz olduğunu belirterek, 'Bu yaz Bursa'mız çok zor günler geçirdi. Hep birlikte bu sürece hem şahitlik ettik hem de derin bir üzüntü yaşadık. Zaman zaman kahrolduk. Ormanlarımızda yükselen alevler gerçekten yüreğimizi dağladı. Çünkü sadece ağaçlar yanmadı; o alanlarda yaşayan canlılar da yok oldu. Böyle ağır ve yıkıcı bir felaketi hep birlikte yaşadık. Bu yangınların yaban hayatını ciddi şekilde etkilediğini biliyoruz. Aynı zamanda doğanın dengesi de büyük ölçüde bozuldu. Kuraklık, belki 20-25 yıl önce geçici bir risk olarak görülüyordu. 'Bu yaz kurak geçti ama önümüzdeki yaz düzelir' denilebiliyordu. Ancak artık bu anlayış geride kaldı' diye konuştu.

Bursa'nın eskisi gibi 'su şehri' olma özelliğini kaybettiğini ifade eden Başkan Bozbey, 'Bugün su kaynakları azalan, suyu tasarruflu kullanması gereken bir şehir konumundayız. Bununla birlikte iklim değişikliğinin getirdiği riskleri de dikkate almak zorundayız. Bu risklerin başında yangınlar geliyor ve ne yazık ki bu risk giderek artıyor. Toprak kurudukça, orman alanlarında nem azaldıkça yangın tehlikesi daha da büyüyor. Bu nedenle doğayı korumak ve kollamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kuraklık ve susuzluk artık göz ardı edilemeyecek bir noktaya ulaşmıştır. Son 52 yılın verilerine baktığımızda, Bursa'da yağış miktarının son 52 yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkça görüyoruz' dedi.

Burada dikilecek her fidanın anlamı ve değeri son derece büyük olduğunu belirten Başkan Bozbey, Orman Bölge Müdürlüğü'nün de Kızılçam dikimine devam edeceğini söyledi. Başkan Bozbey, 'Biz yeniden yeşil bursayı burada birlikte yeniden yeşerteceğiz. Bin 61 muhtarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın bu kent için buna duyarlı olduğunu ve Bursa'mızın her ferdinin bu duyarlılıkta olduğunu biliyorum. Bizler Bursa'yı yeniden 'Yeşil Bursa' yaparız. Doğasına sahip çıkan suyunu koruyan toprağına değer veren anlayışını hep beraber biliyoruz' diye konuştu.