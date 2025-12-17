Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA)' eğitim programı, uzmanların sunumları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçe halkının sağlıklı yaşam konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla yürüttüğü eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Gölcük Belediyesi ile Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin desteklediği 'Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Eğitimi', Sanat Galerisi'nde düzenlenen geniş katılımlı bir programla tamamlandı. Eğitime Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram ve vatandaşlar katıldı.

Programda ilk olarak söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, uzman doktorlara ve vatandaşlara katılımları için teşekkür etti. Daha sonra söz alan Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Saliha Kılıç Çüçen, katılımcılara genel sağlık ve sağlıklı yaşam prensipleri hakkında hayati bilgiler aktardı. Hastalıklardan korunma yolları ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine değinen Çüçen, bilinçli bir toplumun sağlıklı bir geleceğin temeli olduğunu vurguladı.

AĞIZ SAĞLIĞINDAN BESLENMEYE TAM KAPSAMLI EĞİTİM

Eğitimin devamında kürsüye gelen Diş Hekimi Ece Gül Kiziroğlu, ağız ve diş sağlığının genel vücut sağlığı üzerindeki kritik etkileri ve doğru bakım yöntemleri konusunda detaylı bir sunum yaptı. Ardından beslenme ve diyet alanında sunum yapan Diyetisyen Elçin Tantan, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve dengeli diyetin yaşam kalitesini nasıl artırdığını örneklerle açıkladı. Programın son bölümünde ise Fizyoterapist Yeliz Özal, fiziksel sağlık ve hareketin önemini ele alarak, gündelik hayatta uygulanabilecek egzersizlerin vücut direnci üzerindeki olumlu etkilerini paylaştı.

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'ni dolduran ilçe sakinleri, sunumların ardından uzmanlara merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. Belediye yetkilileri, toplum sağlığını korumaya ve halkı bilinçlendirmeye yönelik bu tür eğitim seminerlerinin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.