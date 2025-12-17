Türkiye'de ekonomik sıkışma sanayi ve ticaret şirketlerini zorlamaya devam ederken, konkordato başvurularında ciddi bir artış yaşanıyor. Hukuk uzmanları, 2026'da başvuruların daha da artabileceğini öngörüyor.

İSTANBUL (İGFA) -Türkiye'de ekonomik koşulların sıkılaşması, şirketleri borç yönetiminde zor duruma sokarken konkordato başvurularındaki artış dikkat çekiyor.

Av. Elvan Kakıcı Şimşek, son on ayda 1.351 konkordato başvurusu yapıldığını, 1.061 başvurunun ise reddedildiğini açıkladı. Şimşek, 2024 yılında yaklaşık 1.723 firma için geçici veya kesin mühlet kararı verilirken, bu sayının 2025'te 2.535'e yükseldiğini belirterek, 'Bugün neredeyse her gün 6-8 firma için geçici mühlet kararı veriliyor' dedi.

'KONKORDATO, DENETİMLİ BİR YENİDEN YAPILANDIRMADIR'

Konkordatonun kamuoyunda zaman zaman yanlış anlaşıldığını vurgulayan Şimşek, mekanizmanın kötü niyetli borçlular için değil, borçlarını ödeme iradesi olan firmalar için düzenlendiğini ifade etti.

Şimşek, 'Konkordato; iyi niyetli, faaliyetini sürdürmek isteyen ancak geçici ödeme güçlüğü yaşayan borçlularla alacaklılar arasında mahkeme denetiminde yapılan bir anlaşmadır. Şirketin mali yapısı ve borç ödeme kapasitesi bağımsız denetçiler tarafından incelenir. Mahkemeler ikna olmazsa başvuru reddedilir ve iflas kararı verilebilir' dedi.

ALACAKLILAR SÜRECE NASIL DAHİL OLUYOR?

Konkordato ilan eden firmalardan alacağı bulunan şirketlerin, geçici ve kesin mühlet kararları sonrasında alacaklılar toplantısına katılarak sürece dahil olabileceği belirtiliyor. Şimşek, 'Amaç, şirketin faaliyetini sürdürerek istihdamı korumak ve alacaklıların iflas durumunda alamayacakları tutarları makul şekilde tahsil edebilmelerini sağlamaktır. İşçi alacakları ve nafaka gibi imtiyazlı alacaklar öncelikli olarak ele alınıyor' ifadelerini kullandı.

Av. Kakıcı Şimşek, mevcut ekonomik sıkışmanın 2026 ortasına kadar devam edebileceğini belirterek, 'Bu nedenle 2026'da konkordato başvurularının 2025'e kıyasla daha da artmasını bekliyoruz. Yılın ikinci yarısında ise daha yatay bir seyir öngörülebilir' dedi