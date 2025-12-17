Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarda muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Belediye hizmet binası meclis salonunda düzenlenen toplantıda Başkan Sezer'e başkan yardımcıları da eşlik etti.

İlçe genelinde görev yapan muhtarların büyük çoğunluğunun katıldığı toplantıda Başkan Sezer, muhtarların taleplerini dikkatle dinleyerek çözüm noktasında başkan yardımcılarını yetkilendirdi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN SEZER VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

Muhtarların tek tek söz alarak taleplerini ilettiği toplantıda, yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Muhtarlar; talep ettikleri hizmetlerin hızla gerçekleştirilmesi konusunda Başkan Sezer özelinde, tüm başkan yardımcılarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

HİZMET ÜRETMEK İÇİN İŞBİRLİĞİNE DEVAM

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçeye hizmet etme noktasında birlikte önemli görevler üstlenen muhtarlarla her zaman iş birliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Sezer ayrıca, ilçe genelinde eksiklerin giderilmesi için fedakarca çalışarak vatandaşların taleplerini kendilerine ileten muhtarlara teşekkür etti.