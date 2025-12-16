Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, nükleer tıp merkezlerinin planlanması, ruhsatlandırılması, denetimi ve personel görevleri yeniden düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı, nükleer tıp alanında hizmet veren sağlık kuruluşlarının faaliyetlerini düzenleyen Nükleer Tıp Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, nükleer tıp merkezlerinin planlanması, açılması, taşınması, birleşme, devir ve denetim süreçleri ile personel görev ve sorumluluklarını yeniden belirliyor.

Yeni düzenlemeye göre, nükleer tıp hizmetleri artık Bakanlık tarafından planlanacak ve merkezlerin faaliyetleri bu plan doğrultusunda yürütülecek. Mesleğini serbest olarak icra eden nükleer tıp uzmanları tarafından açılan merkezlerde, mesul müdürlük görevi Müdürlük tarafından düzenlenecek ve merkezler yalnızca aynı il sınırları içinde taşınabilecek.

Yönetmelik, merkezlerin taşınması, birim ekleme/çıkarma, mekânsal tasarım değişikliği ve merkez birleşmeleri gibi durumlarda Bakanlık iznini zorunlu kılıyor. Ayrıca, merkezlerde çalışacak personelin görev ve sorumlulukları netleştirilerek radyasyondan korunma, iş sağlığı ve güvenliği ile kalite standartları detaylı şekilde belirlendi. Hamile, emziren veya radyasyona maruz kalma riski taşıyan personel için özel çalışma koşulları getirildi.

Denetim süreçlerinde ise, merkezler EK-8'de belirtilen kriterler doğrultusunda incelenecek; aksaklık tespit edilmesi hâlinde özel ve kamu merkezleri için ayrı yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca, çekim kalitesi değerlendirmelerinde kritik ihlallerin belirlenmesi durumunda düzeltici faaliyetlerin başlatılması zorunlu kılındı.

Yönetmelik, nükleer tıp merkezlerinde cihaz ve birim ekleme işlemleri ile personel çalıştırma koşullarına dair usul ve esasları da detaylandırarak, mevcut merkezlerin planlamaya uygun olarak faaliyet göstermesini hedefliyor.

