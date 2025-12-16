Tokat TSO seçimleri öncesi Dursun Sansar'ın aday olacağı iddiası kulisleri hareketlendirdi.

Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri yaklaşırken, Erenler AVM'nin sahibi, iş insanı Dursun Sansar'ın TTSO başkanlığına aday olacağı iddiası kulislere bomba gibi düştü. Sansar cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, gözler önümüzdeki günlere çevrildi.

KULİSLER HAREKETLENDİ

Tokat iş dünyasında uzun yıllardır faaliyet gösteren ve yerel istihdama sağladığı katkıyla tanınan Dursun Sansar'ın adı, TTSO seçimleri öncesi kulislerde sıkça konuşulmaya başladı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, adaylık konusunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

İŞ DÜNYASINDA KARŞILIĞI VAR

Binlerce kişiye istihdam sağlayan Erenler AVM'nin sahibi olan Sansar, iş dünyasındaki başarısının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevlerle de Tokat'ta bilinen ve sevilen bir isim olarak öne çıkıyor.

Dursun Sansar'ın adaylığına ilişkin karar, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası seçim sürecinin seyrini doğrudan etkileyecek gelişmeler arasında gösteriliyor.