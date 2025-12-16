Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Muğla Akıllı Şehir Stratejisi ile Yeşil ve Dijital Geleceğe Uyum Eğitim ve Danışmanlık Projesi' Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından başlatılan Teknik Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı yeni bir kapasite geliştirme adımı atarak şehirde akıllı kent uygulamalarının güçlendirilmesini amaçlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan proje, belediye personeline yönelik uygulanacak iki günlük eğitim sürecini ve şehrin 2026-2029 Akıllı Şehir Stratejisi'nin oluşturulmasını kapsıyor.

Proje kapsamında ilk olarak belediye çalışanlarına akıllı şehir bileşenleri, ulusal stratejiye uyum, iyi uygulama örnekleri ve entegrasyon süreçlerini içeren kapsamlı bir eğitim verilecek. Eğitimlerin ardından danışmanlık faaliyetleri ile mevcut durum analizi, paydaş toplantıları, çevrimiçi anketler, vizyon belirleme çalışmaları ve öncelikli odak alanların tespiti gerçekleştirilecek. Bu çalışmaların sonucunda Muğla'nın dijitalleşme, sürdürülebilirlik, kentsel hareketlilik, çevre yönetimi ve yaşam kalitesi başlıklarında somut proje önerilerini içeren 'Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası (2026-2029)' hazırlanacak.

Projenin çıktıları, Muğla'nın yeşil dönüşüm, dijital altyapı, veri temelli karar alma mekanizmaları ve kent içi koordinasyon süreçlerini güçlendirecek; aynı zamanda belediye personelinin teknik kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras proje ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Muğla'nın geleceğini planlarken dijital dönüşüm ile çevre duyarlılığını bir arada ele alan güçlü bir vizyon ortaya koyuyoruz. Bu proje, hem kurum içi teknik kapasitemizi artıracak hem de Muğla'nın akıllı şehir yolculuğuna stratejik bir yön kazandıracak. Paydaşlarımızla birlikte hazırlanacak yol haritası sayesinde şehrimizin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracağız. Muğla'nın daha sürdürülebilir, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir kent olması için bu adımı atıyor olmaktan gurur duyuyoruz.' dedi.

