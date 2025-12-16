Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada Suriye ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, kalıcı ateşkes ve insani yardımların engelsiz ulaştırılmasının öncelik olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Suriye ve Gazze'de yaşanan trajedilerin insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi. Suriye'de 13,5 yıldır süren savaşta 600 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, milyonlarca Suriyelinin işkence gördüğünü ve yurtlarını terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Uluslararası toplumun büyük bölümünün yaşanan katliamlara sessiz kaldığını vurgulayan Erdoğan, sınır hatlarında yaşanan insanlık dışı görüntülerin, Avrupa'da kaybolan Suriyeli çocukların ve artan ırkçı saldırıların unutulmadığını söyledi.

Gazze'deki tabloya da değinen Erdoğan, İsrail saldırılarında 70 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 170 binden fazla kişinin yaralandığını belirtti. Enkazlar altında kalan binlerce kişinin akıbetinin bilinmediğini ifade eden Erdoğan, on binlerce çocuğun ailesini, evini ve okulunu kaybettiğini vurguladı.

Ateşkesin büyük ölçüde korunduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye ulaştırdığı insani yardımın 103 bin tonu aştığını belirterek, 'Önceliğimiz ateşkesin kalıcı olması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz ulaşmasıdır. Gazze'nin yeniden inşasına da bir an önce başlanmalıdır' dedi.

Suriye'ye yönelik İsrail saldırılarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eylemlerin Suriye'nin güvenlik ve istikrarının önündeki en büyük engellerden biri olduğunu söyledi. DEAŞ'la sahada mücadele eden tek NATO müttefiki olduklarını hatırlatan Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliğinin korunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.