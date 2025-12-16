TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve büyükelçileri kabul etti. Konuşmasında 'ilginç zamanlar'dan Terörsüz Türkiye sürecine kadar geniş bir yelpazede dış politika değerlendirmeleri yaptı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki büyükelçileri TBMM Tören Salonu'nda ağırladı.

16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında gerçekleşen kabulde Kurtulmuş, dış politika vizyonunu ve güncel gelişmeleri paylaştı.Kurtulmuş, Büyükelçiler Konferansları'nın dış politikada önemli istişare zemini oluşturduğunu belirterek, bu geleneğin devam etmesini temenni etti.

'İLGİNÇ ZAMANLARDA YAŞIYORUZ'

Asyalıların 'İlginç zamanlarda yaşayasın' sözünü hatırlatan Kurtulmuş, içinde bulunulan dönemin tarihin en ilginç zamanlarından biri olduğunu vurguladı. Belirsizliklerin yüksek olduğu, kurumların zorlandığı, uluslararası yapıların fonksiyonsuz hale geldiği bir süreçten geçildiğini belirten Kurtulmuş, çok kutupluluğun yükseldiğini, küreselleşme ile bölgeselleşmenin eş zamanlı yürüdüğünü ve yüksek teknolojilerin ilişkileri dönüştürdüğünü söyledi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre iklim değişikliği, gıda güvenliği, enerji hatları gibi yeni gerilim alanlarının ortaya çıktığını ifade eden Kurtulmuş, 'Yeni çelişkiler, çatışmalar ve gerilimler var ama aynı zamanda yeni fırsatlar da doğuyor. Bu eşiği 'yeni zamanların eşiği' olarak tanımlayabiliriz' dedi.

TÜRK DIŞ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ

Türkiye'nin dış politikasını 'ilke merkezli, kararlı ve etkin' olarak nitelendiren Kurtulmuş, tutarlılık, meşruiyet, vicdan ve zamanın ruhu konularını 4 temel pusula olarak vurguladı. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisini 'dünyada örnek gösterilen birkaç ülkeden biri' olarak övdü ve Türkiye'nin 'Türkiye ekseni'nde bağımsız bir aktör olduğunu kaydetti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörle mücadelenin Cumhuriyet tarihinin yarısını kapsadığını hatırlatan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bölgedir' dedi.

Sürecin 6-7 ayda önemli aşamaya geldiğini belirten Kurtulmuş, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor aşamasında olduğunu açıkladı. Kurtulmuş, 'Bu sefer Türkiye kazanacak. Terörü ilanihaye gündemden kaldıracağız. Çatışma çözümlerinde 'Türkiye modeli' ortaya çıkacak ve dünyada okutulacak' diyerek kararlılık mesajı yineledi.

Kabul, şeref merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi