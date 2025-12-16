TOKİ tarafından Edirne'nin Keşan ilçesi Yenimuhacir Mahallesi'nde inşa edilen 156 sosyal konutun teslimleri, 26 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek.

EDİRNE (İGFA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Edirne'nin Keşan ilçesi Yenimuhacir Mahallesi'nde hayata geçirilen 156 adet sosyal konut projesi tamamlandı. Proje kapsamında yer alan konutların hak sahiplerine teslim işlemleri, 15-26 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Konut teslimleri, UBM Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müş. Hiz. A.Ş. tarafından, Edirne Keşan Yenimuhacir 156 Konut Projesi şantiyesinde, belirlenen program çerçevesinde yapılacak.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu gereğince, konut teslimi nedeniyle doğacak KDV tutarı konut taksitlerine yansıtılacak. Söz konusu KDV bedelleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından hak sahiplerinin hesaplarından otomatik olarak tahsil edilecek.

Belirtilen tarihlerde şantiyeden teslim alınmayan ya da belgeleri eksik olan konutlar için teslim işlemi yapılamayacağı bildirilirken, yetkililer, hak sahiplerinden belgelerini eksiksiz şekilde getirmeleri istendi.