ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akdeniz ve Karadeniz Balıkçılığının Durumu 2025 Raporu'nu değerlendirerek, Türkiye'nin denizlerdeki balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde bölgenin lideri olduğunu duyurdu.

Bakan Yumaklı, 'Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz'i kapsayan GFCM alanındaki deniz balıkçı filosunun yüzde 17,4'üne, denizlerde yapılan avcılıkta yüzde 31,4 ve denizlerdeki yetiştiricilikte yüzde 43 paya sahip. Ülkemiz her üç göstergede de birinci sırada yer alıyor' dedi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre raporda; 2023 yılında bölgedeki avcılık üretimi 1,12 milyon tona ulaştı ve bir önceki yıla göre yüzde 13 artış gösterdi. Akdeniz ve Karadeniz'de 83 binden fazla balıkçı gemisi faaliyet gösteriyor ve bu gemilerin yüzde 81'i küçük ölçekli olarak tanımlanıyor. Karadeniz, yüzde 39,5'lik üretim payıyla bölgenin en yüksek üretim yapan alanı konumunda bulunuyor.

Bakan Yumaklı, sürdürülebilir balıkçılığa yönelik olarak stok durumunda iyileşmeler kaydedildiğini vurgulayarak, 'Hamsi, derin su pembe karidesi ve dil balığı gibi türler bölgedeki sürdürülebilir stoklar arasında yer alıyor. Karadeniz'de kalkan balığı stoklarında sağlanan iyileşmeler, uygulanan bölgesel yönetim tedbirlerinin başarısını gösteriyor' dedi. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye'nin yüzde 43'lük payla bölgenin lideri olduğunu belirten Bakan, sektörün son 10 yılda yüzde 63 büyüyerek 5,2 milyar dolar gelir sağladığını söyledi. Ayrıca Türkiye'nin Avrupa levreği ve çipura üretiminde küresel bir ihracatçı konumuna yükseldiğini aktardı.

Türkiye'nin GFCM'deki etkinliğinin de arttığını belirten Bakan Yumaklı, 'Türkiye ilk kez GFCM başkanlığı görevine seçildi. Karadeniz Çalışma Grubu başkanlığı ve BlackSea4Fish Projesi koordinatörlüğü ile sürdürülebilir balıkçılıktaki öncü konumumuzu güçlendirdik' dedi. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin güçlü filo yapısı, yüksek üretim kapasitesi ve etkili yönetim anlayışıyla, bölgedeki ekolojik ve ekonomik dengeyi şekillendiren stratejik bir aktör olduğunu vurguladı.