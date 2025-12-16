Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tamamen öz kaynaklarıyla aldığı çevre dostu ve son model 68 yeni otobüsü hizmete sundu. Başkan Tahir Büyükakın, bu yatırımla Kocaeli'nin Türkiye'nin en genç toplu taşıma filosuna sahip olduğunu söyledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımayı güçlendirme hedefi doğrultusunda ulaşım filosuna 68 yeni otobüs daha kazandırdı. Çevre dostu, konforlu ve Euro 6 standartlarına sahip araçlar, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle hizmete alındı.

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kent genelinde toplu taşımayı cazip hale getirdiklerini belirterek, 'Belediye otobüsleriyle günde yaklaşık 145 bin yolcu taşıyoruz. 2025 yılı içinde ise 52 milyon yolcuya hizmet verdik' dedi.

Yeni alımlarla birlikte UlaşımPark bünyesindeki araç sayısının 672'ye ulaştığını ifade eden Büyükakın, alım süreci devam eden 55 otobüsün de filoya katılmasıyla toplam araç sayısının 753 olacağını söyledi. Yaş haddinden dolayı hizmet dışı bırakılan 42 aracın ise envanterden düşüldüğü bildirildi.

Başkan Büyükakın, toplu taşımanın yalnızca araç almakla gelişmeyeceğini vurgulayarak, özel halk otobüsleriyle sağlanan uyumun önemine dikkat çekti. 'Bizim derdimiz kimsenin ekmeğiyle oynamak değil, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak' diyen Büyükakın, kooperatiflerle entegrasyonun başarıyla sürdüğünü belirtti.

Yeni araçların tamamının Euro 6 standartlarında olduğunu söyleyen Büyükakın, 'Bu otobüslerle filomuzun yaş ortalaması 5'e düştü. Böylece Türkiye'nin en genç toplu taşıma filosu Kocaeli'de olacak' dedi. Başkan ayrıca, yeni otobüslerin 10'unun kadın şoförler tarafından kullanılacağını, bu sayının artmasını temenni ettiklerini ifade etti.

UlaşımPark'ın 2016'dan bu yana yaklaşık 291 milyon yolcu taşıdığı belirtilirken, günlük 4 bin 357 seferle 134 bin kilometre yol yapıldığı kaydedildi. Yeni araçlarla birlikte günlük yolcu taşıma kapasitesinin 454 binin üzerine çıkacağı bildirildi.

Törenin sonunda Başkan Büyükakın direksiyon başına geçerek protokol üyeleriyle birlikte yeni otobüsle kısa bir tur attı. Yeni araçlar daha sonra konvoy halinde şehir turu gerçekleştirdi.