Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçelerine ilişkin yaptığı konuşmada vergi borçlarının silindiği iddialarını net bir dille yalanladı. Şimşek, 'Vergi borçlarını Meclis dışında hiçbir makam silemez' dedi.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı bütçelerine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Vergi borçlarının silindiği yönündeki iddialara açıklık getiren Şimşek, bu yönde herhangi bir yetkilerinin bulunmadığını vurguladı.

Vergiye ilişkin tüm muafiyet ve istisnaların anayasa gereği kanunla düzenlendiğini belirten Şimşek, 'Maliye Bakanlığı'nın vergi borçlarını silme ya da affetme yetkisi yoktur. Benim de böyle bir yetkim olmadı, yoktur ve istemiyorum' ifadelerini kullandı.

Vergi harcamalarına da değinen Şimşek, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının 2026 yılı maliyetinin 1,1 trilyon lira olacağını belirterek, bunun Meclis kararıyla hayata geçirilmiş bir düzenleme olduğunu söyledi.

Uzlaşma müessesesinin 1963'ten bu yana uygulandığını hatırlatan Şimşek, geçen yıl yapılan yasal değişiklikle vergi aslının artık uzlaşmaya konu edilemeyeceğini kaydetti.

Konuşmasında rezervlere de değinen Bakan Şimşek, rezerv artışının carry trade kaynaklı olmadığına dikkat çekerek, ters dolarizasyon, ihracat gelirleri, altın fiyatları ve azalan cari açığın bu artışta etkili olduğunu söyledi. Şimşek, yurt içi ve yurt dışı swapların azaltılmasıyla rezerv kalitesinin önemli ölçüde yükseldiğini ifade etti.