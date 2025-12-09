Safi Çorum Şeker, 2025-2026 üretim sezonunda tesislerini modernize ederek verimliliği artırdı, kalite ve sürdürülebilirlik uygulamalarını güçlendirdi.
İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin köklü şeker üreticilerinden Safi Çorum Şeker, üretim hatlarında yaptığı yenilemelerle daha hızlı ve enerji tasarruflu bir üretim süreci başlattı.
Şirket, kalite yönetim sistemlerini ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirerek ürün güvenliğini üst seviyeye taşıdı.
Çiftçilere yönelik destek programları genişletildi; ekim öncesi bilgilendirme, verim artırıcı eğitimler ve avantajlı alım koşulları sunuldu.
Şirket ayrıca su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve enerji verimliliği projeleriyle sürdürülebilir üretim yaklaşımını güçlendirdi.