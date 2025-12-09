Bunlar da ilginizi çekebilir

Bayrampaşa’da parklar bir bir yenileniyor

Şirket ayrıca su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve enerji verimliliği projeleriyle sürdürülebilir üretim yaklaşımını güçlendirdi.

Çiftçilere yönelik destek programları genişletildi; ekim öncesi bilgilendirme, verim artırıcı eğitimler ve avantajlı alım koşulları sunuldu.

Şirket, kalite yönetim sistemlerini ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirerek ürün güvenliğini üst seviyeye taşıdı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin köklü şeker üreticilerinden Safi Çorum Şeker, üretim hatlarında yaptığı yenilemelerle daha hızlı ve enerji tasarruflu bir üretim süreci başlattı.

Safi Çorum Şeker, 2025-2026 üretim sezonunda tesislerini modernize ederek verimliliği artırdı, kalite ve sürdürülebilirlik uygulamalarını güçlendirdi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.