BTSO'nun eğitim sektörü istişare toplantısında, değişen dünya dinamiklerine uyum sağlayacak yenilikçi eğitim modelleri ve sektörün güncel sorunları masaya yatırıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 59. Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı, BTSO Ana Hizmet Binası'nda sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin Bingöl, Meclis Üyesi Orhan Adanur, Komite Başkanı Hasan Temelli, Komite Üyesi İsmail Güler ile özel okullar, kurslar ve anaokullarından çok sayıda temsilci katıldı.

Toplantıda ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bursa Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Gökhan Kuzu ve Baş İş Müfettişi Volkan Avcı, eğitim sektöründe teftiş süreçlerine ilişkin soruları yanıtladı.

'EĞİTİM, KALKINMAYI GELİŞMİŞLİĞE TAŞIYAN EN KRİTİK UNSUR'

Toplantının açılışında konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, eğitimin toplumların dönüşümünde merkezi bir rol oynadığını vurguladı. Dünya ile rekabet edebilmek için güçlü ve yenilikçi bir eğitim sistemine ihtiyaç olduğunu belirten Burkay, 'Toplumların kültür-sanattan sanayiye her alanda ilerlemesi için eğitim en temel yapı taşıdır. Mevcut durumda eğitim sektöründe bina, servis ve yemek gibi eğitim dışı giderlerin oranı yüzde 50'ye yaklaştı. Yapay zekâ ile öğretmenlik kavramı bile yeniden şekilleniyor. Bu nedenle eğitim sektöründe geleceği şekillendirecek yeni iş modellerine ihtiyaç var.' diye konuştu.

Bilgiyi aktarmanın yanında bilgi üretme kapasitesinin de hayati önemde olduğunu belirten Burkay, gelecek 50 yılın rekabet koşullarına hazırlanmak için eğitimde yetkinlik geliştiren modellerin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Küresel ekonomik dengelerde nüfusun önemine dikkat çeken Burkay, Çin örneğini vererek, 'Çin, üretim gücünü nüfusuna borçlu. Geçen yıl 1 trilyon dolar dış ticaret fazlası verdiler. Bu, dünya ticaretinin yüzde 5'i demek. Bizim de geleceği şekillendirecek insan kaynağını yetiştirmemiz gerekiyor. Eğitimde atılacak adımlar burada kritik önem taşıyor.' dedi.

EĞİTİM KONSEYİ BAŞKANI BİNGÖL: '2026 ÖZEL ÖĞRETİMDE GÜVEN TAZELEME YILI OLACAK'

Bu arada Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin Bingöl, Bursa'nın sadece sanayi ve ticarette değil, eğitimde de lider konumda olduğunu belirterek kentteki özel öğretim kurumlarında 75 bin öğrencinin eğitim aldığını söyledi. 2026'yı 'güven tazeleme yılı' ilan etmeyi hedeflediklerini açıklayan Bingöl, Nisan 2026'da Uludağ'da geniş katılımlı bir Eğitim Zirvesi düzenleyeceklerini ifade ederek, Burkay'ın sektöre verdiği destek için teşekkür etti.

TALEP AZALIYOR, OKUL SAYISI ARTIYOR

Toplantıda konuşan Komite Üyesi İsmail Güler, eğitimde arz-talep dengesinin son yıllarda dramatik biçimde değiştiğine dikkat çekti.

Güler'in paylaştığı verilere göre; anaokulu öğrenci sayısı, 2022-2023 dönemindeki 373 binden, 2025-2026 döneminde 218 bine düştü. Buna karşın, anaokulu sayısı 4253'ten 4282'ye yükseldi. İlkokul birinci sınıf öğrenci sayısı, aynı dönemde 102 binden 75 bine geriledi.