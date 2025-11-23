Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Şiddete Karşı Tek Yürek Yürüyüşü', kamu kurumları, STK'lar ve vatandaşların katılımıyla kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir farkındalık mesajı verdi.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde Palandöken'de düzenlenen farkındalık yürüyüşü; Valilik, Emniyet, Jandarma, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay, Yeşilay, AFAD, spor kulüpleri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte amaç, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek oldu.

Yürüyüşte jandarma ve emniyet araçlarını kadın personellerin kullanması dikkat çekti. Kadın sürücülerin korteje öncülük etmesi, 'güvenlik alanında kadınların aktif rolü' mesajını öne çıkardı. Ayrıca Nene Hatun'u temsilen bir kadının kortejde yer alması, Erzurum'un milli mücadele ruhuna güçlü bir gönderme olarak değerlendirildi.

Katılımcılar etkinlik boyunca 'Şiddete Karşı Ses Ol', 'Kadına El Kalkamaz', 'Şiddete Sıfır Tolerans' gibi mesajların yer aldığı pankartlar taşıyarak toplumsal farkındalığa destek verdi.

'KADINLARIN YANINDAYIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, 25 Kasım'ın önemine vurgu yaparak, 'Kadına yönelik şiddet toplumun vicdanını yaralayan en ağır ihlallerden biridir. Erzurum'da güçlü bir sistemle hem şiddetin önlenmesi hem de mağdurların korunması için 7/24 hizmet veriyoruz. Bu yürüyüş, devletimizin kararlı duruşunun somut göstergesidir.' dedi.

Kadın Konukevi Müdürü Aynur Yılmaz ise tüm mağdurlara seslenerek, 'Kadına yönelik şiddet bireysel değil, toplumsal bir yaradır. Yalnız değilsiniz; gizlilik esaslı ve ücretsiz hizmetlerimizle 7/24 yanınızdayız.' mesajı verdi.

Türk bayrakları ve farkındalık pankartlarıyla gerçekleşen yürüyüş, Palandöken eteklerinde çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Etkinlik, Erzurum'da şiddete karşı verilen mücadelenin birlik ve dayanışma içinde sürdüğünü bir kez daha gösterdi.