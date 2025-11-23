Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen uygulamalarda evrak, kask ve trafik kuralı kontrolleri titizlikle yapıldı.

Emniyet ekipleri, şehrin farklı noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında sürücüleri tek tek durdurarak gerekli kontrolleri yaptı.

Yetkililer, denetimlerin sadece belirli dönemlerde değil, kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Huzur için denetimdeyiz; güvenlik bir tercihten fazlasıdır.' ifadelerine yer verildi. Denetimlerin, trafik düzeninin sağlanması ve olası kazaların önlenmesi için kararlılıkla devam edeceği belirtildi.