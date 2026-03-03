'İcbar Suretiyle İrtikap' suçlamasıyla tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Anayasa ve Belediye Kanunu hükümleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden alındı.

ANKARA (İGFA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 02 Mart 2026 tarihli ve 2026/48 sorgu numaralı kararıyla tutuklandı.

Gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Başkan Özcan'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, görevden uzaklaştırma kararının hukuki sürecin sağlıklı yürütülmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Sürece ilişkin yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.