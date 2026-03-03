Bilecik'te huzur ve güvenliğin temini amacıyla düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Toplantıya katılan kurum amirleri, il genelindeki güvenlik hizmetlerini kapsamlı biçimde masaya yatırdı.

Toplantıda; asayiş olayları, terörle mücadele çalışmaları, mali ve organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele konuları çok yönlü olarak değerlendirildi.

Ayrıca trafik güvenliği başta olmak üzere okul çevreleri ve okul güvenliğiyle ilgili alınan tedbirler detaylı şekilde gözden geçirildi.

BAYRAM ÖNCESİ İLAVE TEDBİRLER

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların bayramı huzur ve güven ortamında geçirebilmesi amacıyla il genelinde uygulanacak ek güvenlik ve trafik tedbirleri de toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı.

Sahada görev alacak ekiplerin planlamaları yapılırken, kurumlar arası koordinasyonun en üst seviyede sağlanması kararlaştırıldı.

Vali Sözer, vatandaşların can ve mal güvenliğinin devletin en temel sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, tüm kurumların koordinasyon içinde etkin ve kararlı bir şekilde görevlerini sürdürmesinin önemine dikkat çekti. Özellikle bayram sürecinde sahadaki denetim ve uygulamaların artırılacağını ifade etti.

7/24 GÖREV

Bilecik genelinde kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili birimlerin, bayram sürecini de kapsayacak şekilde 7 gün 24 saat esasına göre görevlerini titizlikle sürdüreceği bildirildi.