ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray Oval Ofisi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Görüşme öncesi Erdoğan, F-35 ve F-16 satışları, Halk Bankası davası ile Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması gibi konuları masaya yatıracaklarını belirtti. Trump ise Erdoğan'ı "tüm dünyada saygı gören" bir lider olarak överek, Suriye'deki zaferde rol oynadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunduğu sırada, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle Beyaz Saray Oval Ofisi'nde bir araya geldi. Bu buluşma, Erdoğan'ın 2019'dan bu yana ilk Beyaz Saray ziyareti ve Trump'ın ikinci döneminde Erdoğan'la ilk yüz yüze görüşmesi oldu.

ERDOĞAN: "F-35, F-16 VE HALK BANKASI KONULARINI GÖRÜŞECEĞİZ"

İki lider, görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşme detaylarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Trump'ın birinci ve ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreç yaşıyoruz. F-35, F-16 satışları, Halk Bankası davası gibi konuları etraflıca ele alacağımızı inanıyorum. Heybeliada Ruhban Okulu için üzerimize düşeni yapmaya hazırız; dönünce Ekümenik Patrik Bartholomeos'la görüşeceğim" dedi.

Bir gazetecinin "Trump'ın barış çabaları ve bölgedeki liderlerle iş birliği" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buna inandığım için söylüyorum. Elele vererek bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum" yanıtını verdi.

TRUMP: "ERDOĞAN TÜM DÜNYADA SAYGI GÖRÜYOR, SURİYE ZAFERİNİN SORUMLUSU O"

Trump, Erdoğan'la uzun yıllara dayanan dostluğunu vurgulayarak, "Erdoğan çok saygın biri; kendi ülkesinde, Avrupa'da ve tüm dünyada saygı görüyor. Muazzam bir ordu kurdu. Onu Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için onur" dedi. Türkiye'nin harika ürünler ürettiğini, karşılıklı ticarette büyük iş birliği olduğunu belirten Trump, BM'deki Gazze görüşmelerinin olumlu geçtiğini ve "bir anlaşmaya varmak üzereyiz" ifadesini kullandı.

Trump, Suriye'ye yaptırımları Erdoğan'ın isteği üzerine kaldırdığını anımsatarak, "Suriye'deki zaferin sorumlusu Erdoğan'dı. Bu, Türkiye için bir zaferdi. Erdoğan, eski lideri devirme mücadelesindeki başarıdan sorumlu" dedi. Trump ayrıca, Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy tarafından da saygı gördüğünü ekleyerek, "Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor, ben de öyle" şeklinde konuştu.

Beyaz Saray'da 2 saat 20 dakika süren görüşme ardından Erdoğan, Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Trump, Erdoğan'ın heyetinde yer alan isimlerle de tek tek tokalaşarak kendilerini yolcu etti. Kendisine görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına, Trump, "Harika bir görüşmeydi" diye karşılık verdi.