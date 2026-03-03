Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'a yönelik saldırılar sonrasında liderler yaptığı telefon görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

Liderler görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini, Pakistan ile Afganistan arasında ülkemizin de girişimleriyle sağlanmış olan ateşkesin yeniden tesisi için katkıda bulunacağımızı ifade etti. İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalı süreçle ilgili bölgede diplomasinin yeniden devreye alınmasının büyük fayda sağlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin buna elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

