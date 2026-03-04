Türk Deniz Görev Grubu'nun faaliyetleri kapsamında, TCG Yıldırım Libya Deniz Kuvvetleri personeline eğitim düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Deniz Görev Grubu (TDGG) görevine devam eden TCG Yıldırım, HOMS Müşterek Eğitim Merkezi Komutanlığı koordinasyonunda Libya Deniz Kuvvetleri personeline çeşitli eğitimler verdi.

Eğitimler kapsamında, seyir hazırlıkları çerçevesinde icra edilen faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı ve TCG Yıldırım envanterinde bulunan silah sistemleri ve diğer cihazların tanıtımı gerçekleştirildi. Bakanlık, bu tür faaliyetlerin iki ülke arasındaki deniz güvenliği iş birliğini güçlendirdiğini ve personelin yetkinliklerinin artırılmasına katkı sağladığını vurguladı.