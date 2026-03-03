Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarında yaşanan gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladı. Bakan, Türk bayraklı gemiler için güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'daki savaş dolayısıyla 28 Şubat'tan itibaren Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin durdurulduğunu ve Basra Körfezi'nde yüzlerce geminin beklediğini belirtti. Bazı ticari gemilerde hasar bilgileri bulunduğunu aktaran Uraloğlu, bölgenin hâlihazırda yüksek risk taşıdığını vurguladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda seyir hâlinde bulunan Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod kapsamında Güvenlik Seviyesi 3'ün aktif olduğunu ifade eden Bakan, gemi personelinin seyir duyurularını yakından takip etmeleri ve ihtiyaç hâlinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçmelerinin önemine dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu, bölgede Türk bayraklı gemi bulunmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 geminin yakından izlendiğini kaydetti. Ayrıca, yaşanan gelişmelerin uluslararası deniz kurallarının temel ilkelerinden olan seyrüsefer serbestliğinin korunmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

'Denizcilerimizin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için gerekli tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz' diyen bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut kriz ortamında Türk denizciliğinin güvenliğinin ve ticari filonun korunmasının öncelikli olduğunu ve bu doğrultuda hem ulusal hem uluslararası tedbirlerin uygulandığını kaydetti.