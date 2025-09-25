HUAWEI CONNECT 2025 etkinliğinde, Huawei ile Fudan Üniversitesi Zhongshan Hastanesi (kısaca Zhongshan Hastanesi), akıllı sağlık hizmetleri için küresel bir vitrini resmi olarak açtı.

Media Out Reach Newswire / ŞANGHAY, ÇİN (İGFA) - Zhongshan Hastanesi Başkan Yardımcısı ShiYinghong, United Imaging Intelligence Eş CEO'su Sean Zhou ve Huawei Başkan Yardımcısı ve Global Kamu Sektörü İş Birimi CEO'su LiJunfeng, küresel tanıtım etkinliğine birlikte katıldı.

“İyi bir iş yapmak için önce aletlerini bilemelisin” derler. Halkın yüksek standartlarını ve beklentilerini karşılayan akıllı bir hastane kurmak amacıyla, Zhongshan Hastanesi Huawei ile iş birliği yaparak entegre akıllı altyapı ve senaryo tabanlı çözümler odaklı yeni bir sağlık hizmeti ekosistemi geliştirdi.

Senaryo tarafında, Huawei’nin akıllı hastane kampüsleri ve akıllı tıp teknolojisi dahil olmak üzere ortaklarıyla gerçekleştirdiği yeniliklerden yararlanarak, Zhongshan Hastanesi 8 temel ve 24 genişletilmiş akıllı sağlık senaryosunu aşamalı olarak uygulamaya koydu. Bu sayede, 1 ana kampüs ve 9 şube kampüsünde akıllı operasyonların yanı sıra koordineli tıp teknolojisi ve araştırma faaliyetlerine olanak sağlanarak, 40’tan fazla önemli hastalık alanında bilimsel yenilikler destekleniyor. Radyoloji bölümünde ise yapay zeka, doktorlara görüntü açıklamaları, analizler ve rapor oluşturma konularında yardımcı olarak tanı verimliliğini yüzde 50 artırmaktadır.

Zhongshan Hastanesi Parti Sekreteri GuJianying, konuşmasında; gelişmiş bilgi işlem, depolama ve büyük ölçekli yapay zeka modelleri gibi en son teknolojilerle donatılmış Zhongshan Hastanesi'nin, sağlık hizmetleri alanında yenilikçi tıbbi teknolojilerin tanıtımı ve yaygınlaştırılmasını sürdüreceğini vurguladı.

United Imaging Intelligence'ın Eş CEO'su Sean Zhou, şirketin uAI NEXUS modelini temel alarak Zhongshan Hastanesi'nde altı özel sağlık hizmetleri ajanı görevlendirildiğini açıkladı. Bu ajanlar arasında radyoloji, cerrahi prosedürler ve kalite kontrol yönetimi alanlarındaki ajanlar da bulunuyor. Bu ajanlar, hastanenin eşit, yüksek kaliteli ve verimli sağlık hizmetleri sunmasına katkı sağlıyor.

Huawei Başkan Yardımcısı ve Küresel Kamu Sektörü İş Birimi CEO'su Li Junfeng, yapay zekanın güçlendirilmesiyle sağlık sektörünün hızla akıllı ve kişiselleştirilmiş deneyimlerin yeni bir çağına girdiğini belirtti.

Huawei, temel teknolojileri geliştirmeye ve senaryo tabanlı çözümleri sürekli yenilemeye kararlıdır. Bu çabayla, Zhongshan Hastanesi'nin küresel çapta lider bir akıllı sağlık hizmeti modeli oluşturmasını destekleyerek Çin’in en son sağlık hizmetleri yeniliklerini uluslararası sahneye taşıyor.