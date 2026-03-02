Ankara'da faaliyet gösteren Başkent İz Spor Kulübü A Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'ndeki ilk yılında dikkat çekici bir performans sergiliyor.

ANKARA (İGFA) - Yaş ortalaması 20 olan ve tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan A Kadın Takımı; dinamizmi, gelişime açık yapısı ve disiplinli oyun anlayışıyla ligde istikrarlı bir performans ortaya koyuyor.

Sezon başında kurulan genç ekip, kısa sürede yakaladığı takım uyumu ve sahadaki mücadele gücüyle ilk sezonu için olumlu bir gelişim ivmesi yakaladı. Sportif gelişimi merkeze alan kadro yapılanmasıyla kulüp, oyuncuların hem bireysel performanslarını hem de takım oyununa adaptasyonlarını sistemli antrenman programlarıyla destekliyor. Bu yaklaşım, genç sporcuların üst seviye rekabete hazırlanmasında önemli bir gelişim zemini oluşturuyor. Başkent İz Spor Kulübü, genç sporcularla çıktığı bu yolda yalnızca kısa vadeli sportif başarıları değil; kadın liglerinde sürdürülebilir ve kalıcı bir organizasyon yapısı oluşturmayı önceliklendiriyor.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Başkent İz Spor Kulübü, A takım seviyesindeki ilk deplasman müsabakasını A Kadın Basketbol Takımı ile gerçekleştirerek organizasyonel gelişim sürecinde önemli bir deneyim kazandı. Kulübün kadın basketbolundaki yapılanmasının sahaya yansıyan somut adımlarından biri olan bu süreç, A takım organizasyonunun hem operasyonel hem de sportif açıdan güçlenmesine katkı sağladı. Başkent İz Spor Kulübü, elde edilen bu deneyimi, kadın liglerinde sürdürülebilir bir yapı oluşturma hedefinin önemli bir parçası olarak konumlandırıyor.

A Kadın Takımı, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde çeyrek final etabını tamamlayarak adını yarı finale yazdırdı. Yoğun maç takvimi içinde ilerleyen ekip, kısa aralıklarla oynanan karşılaşmalarla ritmini korumayı sürdürüyor. Bu kapsamda takım, yarı final ilk maçına çıkmaya hazırlanırken, ardından oynanacak rövanş mücadelesiyle final hedefini sürdürmeyi planlıyor. Genç ekip, yakaladığı ivmeyi yarı final etabında da korumayı amaçlıyor.