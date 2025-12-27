Kar yağışının başlamasıyla birlikte harekete geçen Osmangazi Belediyesi ekipleri, 7 mahallede kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak trafiği güçleştiren yolları güvenli hale getirdi.

BURSA (İGFA) - Hayatı olumsuz etkileyen iklim koşullarına yönelik 7 gün 24 saat hazırda bekleyen Osmangazi Belediyesi ekipleri, kentte gündüz saatlerinde görülen kar yağışlarıyla birlikte harekete geçti. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 7 mahalleye anında müdahale ederek, bölgedeki ana ve ara yolları kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla güvenli hale getirdi.

10 personel, kar küreme ve tuzlama aracı, iş makinesi ve greyder ile birlikte ekipler; Elmaçukur Mahallesi, Hüseyinalan Mahallesi, Kirazlı Mahallesi, Mürseller Mahallesi, Bağlı Mahallesi, Soğukpınar Mahallesi ve Tuzaklı Mahallesi'nde trafiği güçleştiren yollara müdahalede bulunarak, bölgedeki ana ve ara yolların kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla güvenli şekilde kullanılmasını sağladı.

Acil durumlarda sokak aralarında da faaliyetlerini sürdüren ekipler, yağışların hayatın akışını bozmaması adına yoğun bir gayretle çalışmalarına devam ediyor.