Düzce'de 'Bahçeşehir' olarak adlandırılan kalıcı konutlar bölgesi, kar yağışının ardından kayakseverlerin akınına uğradı. Geleneksel hale gelen kayak festivali havasındaki görüntüler, her yaştan vatandaşı bir araya getirdi.

HABER ÖZEL TV

DÜZCE (İGFA) - Düzce genelinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı, kentteki sosyal yaşamı hareketlendirdi. Özellikle Bahçeşehir bölgesindeki eğimli alanlar, vatandaşlar tarafından doğal bir kayak merkezine dönüştürüldü. Yılbaşına sayılı günler kala karın tadını çıkarmak isteyen Düzceliler, 7'den 70'e soluğu bu noktada aldı.

'Geleneksel Kayak Festivali' Havası

Bölgede her yıl kar yağışıyla birlikte kendiliğinden oluşan ve halk arasında 'Bahçeşehir Kayak Merkezi' olarak anılan bölge, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar kızaklarıyla karın keyfini sürerken, yetişkinlerin de en az çocuklar kadar heyecanlı olduğu ve kayak aktivitelerine eşlik ettiği görüldü.

Kar Hasreti Eğlenceye Dönüştü

Kar yağışına hasret kalan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bölge, kış sporları için adeta çekim merkezi haline geldi. Vatandaşlar, 'Düzce'ye kar yağdığında eğlencenin adresi belli. Burada herkes çok mutlu, karın tadını çıkarıyoruz.' diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kalıcı konutların yüksek rakımlı ve uygun arazi yapısı sayesinde oluşan bu doğal pist, kış boyunca kar yağışına bağlı olarak vatandaşları ağırlamaya devam edecek.