Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişim ve öncülüğünde uzatılması için çalışma başlatılan Altınordu rıhtımında çalışmalar sürüyor.

ORDU (İGFA) - 1960'lı yıllardan bu yana yolcu ve yük taşımacılığında önemli bir görev üstlenen, 2017 yılında kapatılarak şehir turizmine hizmet vermeye başlayan rıhtımın deniz turizminde kullanılması ve tekrar canlandırılması amacıyla Başkan Güler'in girişim ve öncülüğünde başlatılan uzatılması çalışmasında kazıkların çakılması ve tabliyelerin yerleştirilmesi devam ediyor.

Özellikle kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden biri olmaya hazırlanan Altınordu rıhtımı Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortaklaşa çalışmasıyla 140 metre uzatılarak uzunluğu 410 metreye çıkarılacak. Çalışmalar kapsamında ayrıca 3 bin 900 metrekare rıhtım alanı, 2 adet yat ve yolcu teknesi iskelesi ile modern yolcu kabul merkezi inşa edilecek.

YOĞUN TEMPO

Projede planlanan 72 kazıktan 29'u tamamlandı. Kazıkların ardından sonra güçlendirme yapılacak mevcut iskelede çalışma başlatılacak.

Limana hizmet verecek olan gümrük ve idare binasının da temel kazısı yapıldı, grobeton döküldü. Kısa sürede temel tamamlanacak.

Çalışmalar hava şartlarına bağlı olarak devam edilecek.

ŞEHİR EKONOMİSİ, ESNAFI VE ORDU'NUN TANITIMINI DEV KATKI

Çalışmalar tamamlandığında ilk etapta haftada 1-2 kruvaziyer gemisinin Altınordu Rıhtımı'na gelmesi bekleniyor. Bu da her ay yaklaşık 10 bin turistin şehri ziyaret etmesi anlamına geliyor.

Rıhtımda başlayacak bu yeni dönem yalnızca deniz turizmini değil; şehir ekonomisini, esnafı ve Ordu'nun tanıtımını da doğrudan etkileyecek.