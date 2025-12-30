İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Ali Öğdük, ESOB ve Şehit-Gaziler Derneği ziyaretlerinde sanayi esnafının doğal gaz ve sağlık hizmetleri sorunlarını gündeme taşıdı; terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Ali Öğdük, Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek şehrin esnaf sorunlarını ele aldı.

Ziyarette sanayi esnafının en büyük problemlerinin doğal gaz eksikliği ve sağlık hizmeti yetersizliği olduğunu vurgulayan Öğdük, iş kazalarının yoğun yaşandığı bölgelerde tam donanımlı sağlık merkezi ve polis biriminin bulunmamasını eleştirdi.

Esnaf teşviklerinin yalnızca OSB ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Öğdük, ilçelerdeki esnafın da desteklerden yararlanması gerektiğini söyledi. Terörle mücadele konusunda da tavizsiz bir duruş sergileyen Öğdük, PKK ile müzakereye karşı olduklarını ifade etti.

ESOB Başkanı Rasim Fırat, esnafın ülkenin bel kemiği olduğunu vurguladı, doğal gaz yatırımlarının özel şirketler üzerinden yürütüldüğünü açıkladı.

Heyet, daha sonra Erzurum Şehit ve Gaziler Derneğini ziyaret ederek gazilerin sorunlarını dinledi. Dernek Başkanı Salih Mesci, Kore ve Kıbrıs gazilerinin sağlık, sosyal ve özlük haklarında ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Ziyaret, dernek müzesinin gezilmesiyle sona erdi.