Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 36 dönümlük alanda yapılan çalışmaların 1. etabında, yağmur suyu ve alt yaptı çalışmaları, zemin döşemesi, yeşil alan düzenlemeleri, 2 adet çeşme ve dekoratif aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in söz verdiği projeler arasında yer alan ve Fatsa'nın en önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Atatürk Parkı, Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenileniyor.

Geçtiğimiz aylarda başlayan ve etap etap devam eden çalışmalar kapsamında Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi ekipleri gece-gündüz yoğun mesai harcıyor.

FATSA ATATÜRK PARKI ETAP ETAP GÜZELLEŞMEYE DEVAM EDİYOR

2.etap içinde yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi alt yapı ve zemin döşemelerinde sona geldiği parkta, mescit, şadırvan, yeşil alan sulama sistemleri, banklar, dekoratif aydınlatmalar, teraslar, pergolalar, kamelyalar, çöp kovaları, giriş takları, kaykay pisti, asma germe gölgelik ve bilgilendirme tabelaları yapım çalışmalarını da sürdürüyor.

Her yönüyle modern bir görünüm kazanacak olan Atatürk Parkı, Fatsa'nın sosyal hayatına canlılık katacak, ilçe halkının nefes alacağı bir buluşma noktası olarak hizmet vermeye devam edecek.