Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği farkındalık etkinlikleri, 'Şiddeti Tanı, Sınırını Koru' paneliyle başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan panel, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten, Kent Konseyi üyeleri ve davetlilerin katıldığı programda, şiddetin tanımı, türleri, mağdurların sahip olduğu haklar ve şiddetle mücadelede izlenmesi gereken yollar kapsamlı şekilde ele alındı.

Panelin moderatörlüğünü Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Aysun Nalbant üstlendi. Psikiyatrist Nalan Oğuzhanoğlu, Sosyal Hizmet Uzmanı Fatma Ulusoy ve Pervin Tokat da konuşmacı olarak yer aldı. Uzmanlar, kadına yönelik şiddetin psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutlarını farklı açılardan değerlendirerek katılımcılara önemli bilgiler sundu.



MUTLU İNSANLAR ŞEHRİ DENİZLİ



Etkinliğin sonunda konuşan Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca bir güne sığdırılamayacak kadar önemli ve hayati bir konu olduğunu vurguladı.

Marım, bu mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, 'Kadına yönelik şiddet; bireyin, ailenin ve toplumun huzurunu derinden zedeleyen bir sorun. Her birimizin, her kurumun ve her mekanizmanın bu konuda sorumluluk alması gerekiyor. Bizler de Kent Konseyi olarak bu bilinçle hareket ediyor, yılın her günü farkındalığı artıracak çalışmalar yapmayı görev biliyoruz' dedi. Konuşmasında Başkan Çavuşoğlu'nun vizyonuna da değinen Marım, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun 'Mutlu İnsanlar Şehri Denizli' vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vizyon, sadece altyapı ve üstyapı yatırımlarından ibaret değil. Aynı zamanda toplumsal barışı, eşitliği ve güveni güçlendirmeye yönelik sosyal projeleri de kapsıyor. Kadınların kendini güvende hissettiği, haklarını bildiği, özgüveni yüksek bireyler olarak yaşamın her alanında yer aldığı bir Denizli hedefiyle yolumuza devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.