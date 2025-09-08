AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kocaeli’ye gelerek bir dizi programa katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Yoğun geçen günün ardından Milli İrade Meydanı’nda dinlenen Çelik, meydanı çok beğendiğini ifade etti.

GENÇLERLE SOHBET ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın eşlik ettiği Ömer Çelik, Milli İrade Meydanı’ndaki kütüphanede ders çalışan gençlerle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen sohbetin ardından Çelik, Antikkapı’nın işlettiği Taze’ye geçerek vatandaşlarla da sohbet etti.

MEYDAN ÇOK GÜZEL OLMUŞ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Milli İrade Meydanı'nı çok beğendiğini belirtti. Kente yakışan bir meydan yapıldığını ifade eden Ömer Çelik, "Kocaeli’nde çok güzel hizmetlere imza atan Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibini tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.