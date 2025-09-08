İzmir'de Bornova Belediyesi, Balçova’da iki polisin şehit olduğu terör saldırısı nedeniyle 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü kapsamında planlanan konser ve kutlama etkinliklerini iptal etti.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, İzmir’in Balçova ilçesindeki polis karakoluna yapılan ve iki polisin şehit olduğu, bir polisin ağır yaralandığı terör saldırısı sonrası, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü etkinliklerini iptal etti.

Bu kapsamda bu akşam Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro’da gerçekleşmesi planlanan Yıldırım Bekçi konseri ile yarın sabah Belkahve’de düzenlenecek tüm kutlamalar iptal edildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaşanan saldırı sonrası Bornovalılara seslenerek, “Değerli Bornovalılar bildiğiniz gibi yarın İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül. Bizler de her yıl 9 Eylül’de ve öncesinde Belkahve’de ve ilçe merkezinde kutlamalar yapardık. Ancak Balçova’da yaşanan terör saldırısında iki polisimizi şehit verdik. Milletimizin başı sağ olsun. Bu acı günde yapacağımız tüm 9 Eylül kutlamalarını iptal ettik. Dileriz Türkiye gençlerinin terörize edildiği bir ülke olmaktan kurtulur; gençlerine güvenen, geleceğini gençlerinde arayan ve Mustafa Kemal’in 9 Eylül sabahı İzmir’i izlerken duyduğu gururla geleceğe bakan bir ülke haline tekrar geliriz.” diye konuştu.