Temiz enerji teknolojilerinde öncü şirket NovaChargeX, 2025 Dünya Gelecek Ödülleri'nde 'En İyi Hibrit Yenilenebilir Enerji Sistemi' ödülünü kazandı. Bu başarı, hem şirket hem de Türkiye için tarihi bir gurur kaynağı oldu.

İSTANBUL (İGFA) - NovaChargeX, merkezi Amerika Birleşik Devletleri (Kaliforniya) olan ve Türkiye ile Avrupa'da faaliyet gösteren uluslararası bir temiz enerji teknoloji şirketi, 2025 Dünya Gelecek Ödülleri kapsamında 'En İyi Hibrit Yenilenebilir Enerji Sistemi' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bu uluslararası başarı, NovaChargeX'in dünyadaki öncü temiz enerji yenilikçileri arasındaki konumunu resmen doğruladı.

Tam ödül duyurusu World Future Awards web sitesinde yayınlanmıştır:

https://worldfutureawards.com/novachargex-best-hybrid-regenerative-clean-energy-system-2025/

Bu ödül, NovaChargeX'in patentli hibrit rejeneratif enerji sistemini onurlandırmaktadır - yakıt gerektirmeyen, sıfır emisyonla çalışan ve yüksek verimlilikle sürekli elektrik üretebilen devrim niteliğinde bir teknoloji.

Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin küresel ölçekte sürdürülebilir inovasyon ve araştırma merkezi olma yolundaki yükselişini de vurgulamaktadır.

'TÜRKİYE, TEMİZ ENERJİ İNOVASYONUNDA LİDER KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR'

NovaChargeX Türkiye Stratejik Ortağı Hasan Yıldız, şu açıklamalarda bulundu:'Bu ödül yalnızca NovaChargeX'in değil, Türkiye'nin de gururudur. İstanbul'daki çalışmalarımız, ülkenin temiz ve kendi kendine yeten bir enerji geleceğine olan güçlü vizyonunu yansıtıyor. Türkiye artık sadece enerji tüketen değil, aynı zamanda enerji üreten ve yenilik geliştiren bir ülke haline geliyor.'

'BU ÖDÜL, VİZYONUMUZUN KÜRESEL OLARAK DOĞRULANDIĞINI KANITLIYOR'

NovaChargeX'in Kurucusu ve CEO'su Mike Yaqub, şunları söyledi:

'Türkiye ve Avrupa'da kurduğumuz sistemler aracılığıyla sürdürülebilirliğin ve inovasyonun birlikte gelişebileceğini gösterdik. Bu ödül, enerjiye bakış açısını değiştirme misyonumuzu küresel düzeyde onaylıyor. Türkiye, ilerlememizin temel taşlarından biridir.'