Bursa Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü tarafından düzenlenen 12'nci Ulusal Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası, deneyimli sporcuların kıyasıya mücadelesiyle başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, yıllarını masa tenisine adamış veteran sporcuları dostluk ve rekabetin bir arada yaşandığı 12'nci Ulusal Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası'nda ağırladı. Dikkaldırım Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye'nin 36 ilinden gelen oyuncuların yanı sıra Ukrayna, Bulgaristan, Fransa, Suriye, Irak, Kıbrıs ve Rusya'dan oyuncular da katılım sağladı.

Masa tenisinin bir kültür olduğunu söyleyen Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Başkanı Tuncay Temiz, bu sporun özellikle veteranlar için beyinde alzheimer ve demansı engelleyen bir özelliği olduğunu vurguladı. Ev sahipliğinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a yürekten teşekkür eden veteran sporcular ise organizasyondan duydukları memnuniyeti aktardı.

Toplam 20 kategoride gerçekleşen turnuvaya katılan 250 sporcu, 3 gün boyunca tekler ve çiftler kategorilerinde mücadele ederek yeteneklerini sergileyecek. Sporun ve dostluğun pekiştirilmesine katkı sağlayan turnuva, heyecan dolu karşılaşmaların ardından 09 Kasım tarihinde yapılacak ödül töreniyle sona erecek.