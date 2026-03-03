Toprağın hafızasını taşıyan yerel tohumlar, yalnızca Eskişehir'de değil, Türkiye'nin dört bir yanında da filizlenmeye devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir'de üretilen ve özenle çoğaltılan yerel tohumların tüm Türkiye'ye gönderilmeye devam edildiğini duyurdu. Böylece Eskişehir'in bereketi sınırları aşarak Anadolu'nun dört bir yanındaki üreticilerle buluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin titizlikle yürüttüğü organizasyon kapsamında, ata mirası yerel tohumlar üreticilerle buluşturuluyor.

Anadolu'nun bereketli topraklarından süzülen bu kadim mirasın korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, paylaşmanın ve üretmenin değeri bir kez daha vurgulanıyor.

Tohum talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar, ecm.eskisehir.bel.tr/WebBasvuru/tohum adresinden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tohum Talep Formu'nu doldurabiliyor.

Başvurusu onaylanan üretici ve vatandaşlara, 115 TL kargo ücreti karşılığında anlaşmalı kargo firması aracılığıyla yerel tohumlar ulaştırılıyor.

Paylaşmanın bereketi büyüttüğüne inanan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yerel tohumlarını yaşatarak hem yerel üretimi destekliyor hem de sürdürülebilir tarıma katkı sunuyor.

Eskişehir'den yükselen bu dayanışma hareketi, Türkiye'nin dört bir yanında toprağa umut, sofralara sağlık olmaya devam ediyor.