Nevşehir Belediyesi sporcusu Liva Nur Çelik, Ürdün’de düzenlenecek olan U17 Kadınlar Güreş Dünya Şampiyonası’nda ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil edecek.

NEVŞEHİR (İGFA) - 19-25 Ağustos tarihlerinde Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenecek olan U17 Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcular belli oldu. Şampiyonada milli mayoyu giyecek güreşçileri belirlemek üzere Türkiye Güreş Federasyonu tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen seçmelerde 40 kg kategorisinde büyük bir başarı gösteren Nevşehir Belediyesi Sporcusu Liva Nur Çelik, Ürdün’deki şampiyonada ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Nevşehir Belediyesi forması ile daha önce Türkiye Şampiyonluğu ve milli forma ile Uluslararası Zafer Turnuvası’nda 3.’lük derecesi bulunan Çelik’in hedefi bu kez dünya şampiyonu olarak ülkemize altın madalya kazandırmak.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ürdün’de milli forma ile şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek olan Liva Nur Çelik ve Antrenörü Ali Yenigül’e başarılar diledi.