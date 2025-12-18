Genç yaşta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Doğan Seyfi Atlı, vefatının 24. yıl dönümünde Edirne Yenikarpuzlu'da düzenlenen törenle anıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 17 Aralık 2001 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu henüz 21 yaşındayken yaşamını yitiren futbolcu Doğan Seyfi Atlı, vefatının 24. yıl dönümünde Yenikarpuzlu'da mezarı başında anıldı.

Düzenlenen anma törenine Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, İl Genel Meclis Üyesi İsmail Aliş, Yenikarpuzluspor Kulüp Başkanı Tugay Pektaş, çeşitli spor kulüplerinin başkanları, spor camiasından isimler ile Atlı'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde ilk konuşmayı yapan Yenikarpuzluspor Kulüp Başkanı Tugay Pektaş, Doğan Seyfi Atlı'nın kulüp ve Türk futbolu için önemli bir değer olduğunu belirterek, 'Doğan Seyfi ağabeyimizi rahmetle anıyoruz. Onu asla unutmayacağız ve unutturmayacağız' dedi.

Ardından konuşan Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü ise, Doğan Seyfi Atlı ile gençlik yıllarından anıları olduğunu ifade ederek, 'Türk futbolu için çok büyük bir değerdi. Yenikarpuzlu'da hiçbir zaman unutulmayacak' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okunan dualarla Doğan Seyfi Atlı anıldı. Tören, mezarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

DOĞAN SEYFİ ATLI KİMDİR?

Anafartalarspor'da futbola başlayan Doğan Seyfi Atlı, ardından Edirnespor'a transfer oldu. Buradaki başarılı performansıyla dönemin Türkiye 1. Ligi'nde (bugünkü Süper Lig) mücadele eden Denizlispor kadrosuna katıldı.

Denizlispor PAF Takımı'nda forma giyen Atlı, 24 maçta 21 gol kaydetti. A Takımda da 7 maçta görev alan genç futbolcu, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye attığı golle Denizlispor'un 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı ve sarı-lacivertli ekibin kupaya veda etmesine katkı sağladı.

Bu maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Fenerbahçe'ye gol attım, artık beni fark etmişlerdir. Milli takımda forma istiyorum' sözleriyle hedeflerini dile getirmişti.