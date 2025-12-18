TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turunda Fransız temsilcisi Cholet Basket ile eşleşti. Kazananın son 16 takım arasına kalacağı seri Bursa'da başlayacak ve karşılaşmalar 6 Ocak ve 8 Ocak ile gerekmesi halinde 13-14 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.

BURSA (İGFA) - Basketball Champions League'de (BCL) son 16 takım arasına kalmayı hedefleyen TOFAŞ, play-in eleme turu serisinde Fransız temsilcisi Cholet Basket ile eşleşti.

Normal sezonda D Grubu'nu 3 galibiyet-3 mağlubiyet ile ikinci sırada noktalayarak play-in eleme turunda saha avantajının sahibi olan Bursa ekibi, bu turda C Grubu üçüncüsü Cholet Basket ile TOP 16'ya kalma mücadelesi verecek. Seride ilk maç 6 Ocak Salı günü Bursa'da; ikinci maç ise 8 Ocak Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

Seride eşitlik olması durumunda kazanan 13-14 Ocak 2026 tarihlerinde Bursa'da oynanacak son maçta belli olacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, play-in eleme turunu geçmesi halinde son 16 turunda B1 (Alba Berlin), F1 (AEK BC) ve H2 (Spartak Office Shoes) vs G3'ün (Karditsa Laponiki) kazananı ile J Grubu'nda yer alacak.