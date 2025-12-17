35 ülkeden 1600'ün üzerinde sporcunun katılımıyla düzenlenen 15. International Turkish Open Karate Turnuvası'nda Önder Can Spor Kulübü antrenörleri ilçemize biri altın, biri bronz olmak üzere iki madalya kazandırdı.

Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Üç gün süren organizasyon, uluslararası karate camiasını bir araya getirirken yüksek rekabet düzeyiyle dikkat çekti.

HAMDİ ÇEVİK'TEN ALTIN MADALYA

Turnuvanın üçüncü gününde Önder Can Spor Kulübü Başantrenörü Hamdi Çevik, Veteran Erkekler 55 yaş üstü Kata kategorisinde sergilediği başarılı performansla şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.

MELTEM ŞAHİN KÜRSÜDE

Kulüp Antrenörü ve aynı zamanda sporcu olan Meltem Şahin ise Büyük Bayanlar Kata kategorisinde mücadele etti. Zorlu rakipler arasında üçüncülüğü elde eden Şahin, bronz madalya kazanarak kürsüye çıkmayı başardı.

İLÇEMİZE GURUR YAŞATTILAR

Önder Can Spor Kulübü'nün iki antrenörünün uluslararası arenada elde ettiği bu dereceler, Keşan adına büyük bir gurur kaynağı oldu.