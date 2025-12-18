Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. Hafta karşılaşmasında sahasında Finalspor'u sahasında ağırlayan Çayırova Belediyesi, mücadeleden 87-81 galip ayrıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadelesine devam eden Çayırova Belediyesi, hafta içi mesaisinde rakibi Finalspor'u mağlup etmeyi başardı.

17 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Çayırova Belediyesi Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Enes Berkay Taşkıran, Tarık Sezgün ve Deniz Kılıçlı ilk beşiyle başladı.

İlk periyotta istediği performansı sahaya yansıtamayan Çayırova Belediyesi, çeyreği 16-24 geride kapattı. İkinci periyotla birlikte skor olarak rakibine yaklaşan Çayırova Belediyesi, çeyrek sonunda hücumda yaptığı hatalarla birlikte devreye 36-41 geride gitti.

GALİBİYET SON ÇEYREKTE GELDİ

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayamayan temsilcimiz, periyot sonunda hücumdaki ritmini yükseltti ancak yine de son çeyreğe 59-63 geride girdi. Dördüncü periyotla beraber savunma sertliğini artıran ve hücumda kritik topları sokmayı başaran Çayırova Belediyesi, maçın son anlarında öne geçti ve maçın bitimine kısa bir süre kala Ömer Utku Al'ın bulduğu üçlükle farklı 6 sayıya yükseltti. Maçtan 87-81 galip ayrılan Çayırova Belediyesi, ligde oynadığı 15'inci maçından 13'üncü galibiyetini aldı.

HAKAN YAPAR'DAN 18 SAYI

Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 18 sayılık performansıyla Hakan Yapar oldu. Roberto Gallinat'ın 17, Berkay Candan'ın 13, Jamari Traylor'un 10 ve Deniz Kılıçlı'nın 10 sayısı galibiyette büyük rol oynadı. Çayırova'nın dev adamlarını zorlu karşılaşmada yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mücadele sonunda yaptığı açıklamada, 'Tebrikler takım. Takımımızın parkede ortaya koyduğu kararlı mücadele ve tribünlerimizi dolduran taraftarımızın büyük desteğiyle bir maçı daha kazandık' dedi.