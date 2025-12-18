Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın spora ve sporcuya verdiği destek meyvelerini vermeye devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi personeli ve aynı zamanda Kayseri Spor A.Ş. Kulübü sporcusu olan Şehit Kemikkıran, 08-11 Aralık 2025 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen 2026 Para Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı. W1 Erkekler Kategorisi'nde birinci olan Kemikkıran, bu derecesiyle 2026 Paralimpik Okçuluk Milli Takımı'na seçilerek Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

BAŞARILARDAN ZİRVEYE

Milli takım yolunda yoğun rekabete sahne olan seçme yarışmalarında üstün bir performans sergileyen Şehit Kemikkıran, elde ettiği birincilikle ay-yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşadı. Daha önce para okçuluk branşında Türkiye şampiyonlukları bulunan başarılı sporcu, istikrarlı yükselişini milli takıma taşımış oldu.

AZMİN VE KARARLILIĞIN SEMBOLÜ

Geçirdiği talihsiz kazaya rağmen spordan kopmayan ve para okçulukta ulusal başarılara imza atan Şehit Kemikkıran, Talas Belediyesi bünyesindeki görevini sürdürürken sporculuk kariyerini de aynı azimle devam ettiriyor. Gösterdiği mücadele, yalnızca sportif bir başarı değil, aynı zamanda engelli bireylere umut veren güçlü bir yaşam hikâyesi olarak öne çıkıyor.

BAŞKAN YALÇIN: 'BU GURUR TALAS'IN GURURUDUR'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, milli takıma seçilen Şehit Kemikkıran'ı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

'Şehit Kemikkıran kardeşimiz, azmin ve inancın neleri mümkün kıldığını gösteren çok kıymetli bir örnektir. Sporu ve sporcuyu merkeze alan anlayışımızın böyle anlamlı başarılarla karşılık bulması bizleri son derece mutlu ediyor. Kendisine ay-yıldızlı forma altında üstün başarılar diliyorum.'

Talas Belediyesi, sporu bir yaşam kültürü olarak benimseyen vizyonuyla, her yaştan ve her kesimden sporcunun yanında olmaya devam ediyor.